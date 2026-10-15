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23:54 (UTC+5), 15 Октября 2026

Госкомитет Башкирии по ЧС напомнил о подготовке дачных участков к зиме

С наступлением холодов важно навести порядок на дачном участке, поскольку сухая растительность легко воспламеняется от искры, мусор у дома повышает риск возгорания, а под листвой скапливается влага и плесень.

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист
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До наступления холодов необходимо убрать листья и сухую траву, спилить и вывезти сухие ветки, особенно над постройками, очистить водостоки и дренаж от листвы, а также убрать горючий мусор подальше от дома и бани.

Если сжигаете мусор, делать это можно только в яме глубиной от 0,3 метра или в металлической ёмкости. При этом расстояние до построек должно быть не ближе 15 метров, до лиственного леса 30 метров, до хвойного 100 метров.

Под рукой всегда должны быть вода, песок и лопата. Нельзя сжигать мусор в ветреную погоду и не оставляйте огонь без присмотра. После сжигания залейте место водой или засыпьте землёй.

За нарушение требований предусмотрен штраф от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей.

При пожаре звоните по телефону 112 или 101.

Ранее «Башинформ» рассказал, как превратить осеннюю листву в удобрение и ускорить прогрев грядок.

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