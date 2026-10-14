Верховный муфтий передал ордена ЦДУМ родным погибших на СВО имамов Башкирии

Талгат–хазрат Таджуддин напомнил, что приближение к милости и довольствию достигается не просто произнесением слов, а искренним намерением, чистой верой и усердием в совершении добрых и благородных дел.

«Мы никогда не должны забывать, что Всевышний испытывает искренность, чистоту веры и деяния каждого из нас. Ведь мы в этом мире как бы в командировке, и этот мир есть испытание. Ведь в действительности мы единый мир, мы потомки Адама и Евы — одна единая семья. Каждый из нас как личность является полюсом этого мира, и каждый народ, нации, содружество народов и государств также являются полюсами этого мира. Безусловно, если мы суверенны, если мы живём по-божески и человечно, то перед нами эта огромнейшая ответственность и есть. Истинная вера, божественная вера, данная Богом, — это ничто иное, как правила человеческих взаимоотношений и жизненного бытия, основой которых являются духовно-нравственные ценности, чтобы божественный закон и порядок в этом мире не нарушались, чтобы люди оставались людьми, а не навязывали свои взгляды насилием и принуждением», - подчеркнул председатель Центрального духовного управления мусульман России.

Верховный муфтий передал ордена ЦДУМ «Вера и честь» родным двух имамов, которых потеряла наша республика в ходе специальной военной операции. Это Айдар-хазрат Хабибуллин из Федоровского района и Ильнур-хазрат Гилемханов из Дюртюлинского района.