В Уфе завершили строительство долгожданного детского сада

В жилом районе «Затон-Восточный» завершилось строительство долгожданного детского сада. По словам главы администрации Ленинского района Олега Котова, масштабные работы завершены, штат специалистов укомплектован, ведется оформление документов и получение заключения о соответствии построенного объекта. Таким образом, уже в скором времени дошкольное учреждение начнет работу. Это позволит обеспечить жителей жилого комплекса «Новаленд» дошкольным учреждением в шаговой доступности.

Пространство детского сада имеет тематическое оформление и зонирование для разных видов деятельности. Там также создали условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение оборудовано лифтом, пандусом. Двухэтажное здание рассчитано на 260 воспитанников и включает 12 групп.

Ранее в микрорайоне Затон открыли новую школу на 1225 мест.