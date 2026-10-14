В Уфе запустили акцию ко Дню отца

В преддверии Дня отца в Уфе запустили добрую акцию, которая поможет преодолеть расстояния и подарить близким искренние эмоции. Присоединиться к проекту можно с 13 по 18 октября.
Масштабную инициативу совместно реализуют международный аэропорт «Уфа», Почта России и «Ростелеком» в Башкортостане. Партнеры подготовили два формата поздравлений — традиционный бумажный и цифровой.
Для тех, кто планирует перелет, в терминале внутренних воздушных линий аэропорта «Уфа» на первом этаже у стойки «Информация» подготовили специальные бумажные открытки. Достаточно написать на них пару теплых слов и опустить прямо там же в ящик Почты России. Уже с 19 октября сотрудники почты наклеят марки и бесплатно доставят эти послания адресатам по всей стране.
Поздравить папу можно и онлайн. Техническую возможность для этого предоставил «Ростелеком», разработавший специальный чат-бот в мессенджере МАКС. Достаточно загрузить в него свое фото, и бот за секунду оформит снимок в праздничную открытку с подходящими словами. Готовую картинку можно сразу переслать близкому человеку в любой мессенджер или на почту.
Акция продлится до 18 октября включительно.
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