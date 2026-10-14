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09:02 (UTC+5), 14 Октября 2026

В Москве прошла встреча первокурсников из Башкирии «БашПерваш»

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пресс служба Ассоциации студентов и аспирантов Республики Башкортостан Предоставлено «Башинформу»
Фото: пресс служба Ассоциации студентов и аспирантов Республики Башкортостан | Предоставлено «Башинформу»
Ляйсан Закирова

В Москве прошла встреча «БашПерваш-2026», объединившая первокурсников из Башкирии.

Мероприятие началось с торжественной части в Полномочном представительстве Республики Башкортостан при президенте России. С приветственными словами к участникам обратились полномочный представитель республики Ринат Файзуллин, его заместитель Ильшат Рахматуллин, советник Ришат Халиков и исполнительный директор Ассоциации студентов и аспирантов Башкирии Айсылу Ишбаева.

После официальной части студенты отправились на квест по Лефортовскому парку. На тематических станциях участники знакомились с деятельностью ассоциации, её активистами и проектами, к которым можно присоединиться. Командообразующие игры и интерактивные задания помогли первокурсникам познакомиться и найти единомышленников. По итогам квеста команды-победители получили награды.

Завершилась программа в пространстве «Молодёжь Москвы», где для студентов организовали неформальную встречу с дискотекой. Гости смогли пообщаться, обменяться контактами и попробовать традиционные угощения из республики. «БашПерваш» стал для участников не только знакомством с деятельностью ассоциации, но и возможностью почувствовать себя частью сообщества студентов из родной республики, найти новых друзей и сохранить связь с Башкирией вдали от дома.

Напомним, годом ранее встреча «БашПерваш» объединила сотни башкирских студентов. 

пресс служба Ассоциации студентов и аспирантов Республики Башкортостан Предоставлено «Башинформу»
пресс служба Ассоциации студентов и аспирантов Республики Башкортостан Предоставлено «Башинформу»
пресс служба Ассоциации студентов и аспирантов Республики Башкортостан Предоставлено «Башинформу»
пресс служба Ассоциации студентов и аспирантов Республики Башкортостан Предоставлено «Башинформу»
пресс служба Ассоциации студентов и аспирантов Республики Башкортостан Предоставлено «Башинформу»
Фото: пресс служба Ассоциации студентов и аспирантов Республики Башкортостан | Предоставлено «Башинформу»
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