В Москве прошла встреча первокурсников из Башкирии «БашПерваш»

В Москве прошла встреча «БашПерваш-2026», объединившая первокурсников из Башкирии.

Мероприятие началось с торжественной части в Полномочном представительстве Республики Башкортостан при президенте России. С приветственными словами к участникам обратились полномочный представитель республики Ринат Файзуллин, его заместитель Ильшат Рахматуллин, советник Ришат Халиков и исполнительный директор Ассоциации студентов и аспирантов Башкирии Айсылу Ишбаева.

После официальной части студенты отправились на квест по Лефортовскому парку. На тематических станциях участники знакомились с деятельностью ассоциации, её активистами и проектами, к которым можно присоединиться. Командообразующие игры и интерактивные задания помогли первокурсникам познакомиться и найти единомышленников. По итогам квеста команды-победители получили награды.

Завершилась программа в пространстве «Молодёжь Москвы», где для студентов организовали неформальную встречу с дискотекой. Гости смогли пообщаться, обменяться контактами и попробовать традиционные угощения из республики. «БашПерваш» стал для участников не только знакомством с деятельностью ассоциации, но и возможностью почувствовать себя частью сообщества студентов из родной республики, найти новых друзей и сохранить связь с Башкирией вдали от дома.

Напомним, годом ранее встреча «БашПерваш» объединила сотни башкирских студентов.