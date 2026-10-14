В Башкирии тушили загоревшуюся сухую траву

В Кармаскалинском районе тушили ландшафтный пожар. Там загорелась сухая трава. За прошедшие сутки это был единственный случай, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

С начала года возникло 34 очага лесных пожаров на общей площади более 288 гектаров и 334 загорания сухой растительности на общей площади более 2529 гектаров.

Ранее спасатели предупреждали жителей Башкирии о чрезвычайной пожароопасности. Из-за сухой солнечной погоды увеличился риск природных пожаров.