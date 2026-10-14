В Башкирии потеплеет до +23°

В Башкирии продолжается вторая волна бабьего лета. По прогнозам синоптиков Башгидромета, в ближайшие дни будет непривычно теплая для середины октября погода.

Так, сегодня, 14 октября, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Днем воздух прогреется до +18, +23°.

В четверг, 15 октября, также без осадков. Ветер южной четверти ночью слабый, днем умеренный. Ночью столбики термометров покажут +5, +10 градусов, местами до 0 градусов, днем +15, +20°.

Ранее стал известен прогноз на предстоящую зиму по России.