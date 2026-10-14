В Башкирии пешеходам и водителям напомнили о внимательности

Осень — время, когда дорога требует особого внимания, напомнили в госкомитете Башкирии по ЧС. Ведомство отметило, что с каждым днём световой день становится короче и в таких условиях риск ДТП возрастает в разы, поскольку водители позже замечают пешеходов, а люди хуже видят приближающийся транспорт.

Госкомитет настоятельно рекомендует пешеходам носить светоотражающие элементы, которые делают человека заметным для водителя на расстоянии до 150 метров. Переходить дорогу следует только по пешеходному переходу и на зелёный сигнал светофора, предварительно убедившись, что водитель вас видит. Не стоит выходить на проезжую часть из-за припаркованных машин или кустов, а также отвлекаться на телефон и носить капюшон, который мешает вовремя заметить опасность.

Водителям советуют включать ближний свет даже в сумерках, снижать скорость перед переходами и в жилых зонах, держать увеличенную дистанцию из-за скользкой осенней дороги и не отвлекаться на телефон за рулём. Уступать дорогу пешеходам — это не просто вежливость, а обязанность.