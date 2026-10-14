Усилия духовных лидеров Башкирии укрепляют мир и согласие - Радий Хабиров

Сегодня в Уфе проходит пленарное заседание XVII международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама». В его работе принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.
«В этом году конференция посвящена Году единства народов России. В нашей республике бережно хранят многовековые традиции межнационального мира и межрелигиозного согласия. Во многом это заслуга наших глубокоуважаемых духовных лидеров, которые находятся сегодня с нами здесь, в этом зале. Их взаимопонимание, уважение друг к другу, совместные усилия в духовном служении способствуют укреплению мира и согласия. У нас в республике не было, нет и, уверен, не будет конфликтов на религиозной почве. Пользуясь случаем, разрешите поздравить нашего многоуважаемого Верховного муфтия с днем рождения, который прошел буквально позавчера. Уважаемый Талгат-хазрат! Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого доброго! Очень хотим, чтобы Вы еще долгие годы подавали нам пример мудрости, уважения к братьям по вере, любви к Всевышнему и нашему Отечеству. Впереди у нас с Вами еще много хороших и добрых дел», - отметил Радий Хабиров.
Глава республики напомнил, что сила России и Башкортостана – в верности многовековым духовным традициям, взаимном уважении представителей разных народов и религий, открытости миру.
«Наша республика активно сотрудничает с исламскими странами. Мы в числе 4 пилотных регионов продолжаем работу над реализацией федерального закона о партнерском финансировании, что поможет нам привлекать инвестиции из исламских стран. Хорошие перспективы у индустрии «Халяль». Расширяются наши культурные и образовательные связи. Светские вузы республики также стали центрами притяжения для молодежи из многих исламских стран. Сегодня в вузах Башкортостана обучается почти 10 тысяч иностранных студентов. Из них – около 6 тысяч из государств – членов Организации исламского сотрудничества. Республика завершает строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра. Он откроет нам новые горизонты для академического и технологического сотрудничества с нашими партнёрами из исламских стран», - отметил Глава Башкортостана.
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