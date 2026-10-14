На исламском форуме в Уфе рассказали о важности религиозного образования

Заместитель начальника департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления Президента России по внутренней политике Алмаз Файзуллин в своем выступлении на пленарном заседании XVII международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама» отметил, что фундамент нашего отечества — это наша общая история, культура, традиционные ценности, которые скрепляют все народы и религии, веками проживающие на российской земле.

«Как отметил глава государства, наше единение основано на традициях доброго, уважительного отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий, завещанных нам предками. Вместе с тем, этим уникальным культурным наследием мало просто гордиться, надо его беречь, укреплять и развивать. Центральное духовное управление мусульман России — старейшая централизованная религиозная организация нашей страны, которая в этом году отметила своё 238-летие. Её история - уникальный пример того, как религиозная структура, созданная в 1788 году указом императрицы Екатерины II, и сегодня является авторитетным партнёром государства в деле сохранения межнационального и межрелигиозного мира, развития гуманитарной дипломатии. Особо отмечу конструктивный диалог муфтията с ведущими религиозными организациями страны, и прежде всего с Русской православной церковью, в повседневной практической работе на местах», - сказал Алмаз Файзуллин.

По его мнению, такая объединяющая всех позиция служит залогом стабильности, безопасности, устойчивости нашего отечества. С самого начала специальной военной операции мусульмане России выразили твёрдую поддержку курсу руководства нашего государства. Практическая работа Центрального духовного управления мусульман проявляется в духовном окормлении военнослужащих, принимающих участие в СВО, гуманитарных акциях помощи беженцам, всем пострадавшим в ходе конфликта. Муфтии, рискуя жизнью, неоднократно находятся в зоне боевых действий, общаются с бойцами, проводят богослужения, беседы, посещают госпитали.

«Центральное духовное управление мусульман России вносит свой большой вклад в просвещение верующей молодёжи, формирование антитеррористического мировоззрения. Это большая конкретная работа. Так, муфтият участвует в разработке школьного курса "Духовно-нравственная культура России", большое внимание уделяет развитию среднего и высшего религиозного образования, а также академическому сотрудничеству с научно-образовательными учреждениями стран СНГ и всего мира. Время движется стремительно, приносит новые вызовы и новые возможности. Такое сотрудничество особенно актуально в период стремительного проникновения искусственного интеллекта в систему образования, цифровые технологии меняют подходы к преподаванию, рискуя вызвать конфликт с традиционными методами передачи знаний, и потому очень важно, что называется, оседлать эти технологии, используя их как вспомогательный инструмент, не подрывая традиционного авторитета имамов и улемов», - подчеркнул Алмаз Файзуллин.