Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
11:46 (UTC+5), 14 Октября 2026

На исламском форуме в Уфе рассказали о важности религиозного образования

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Заместитель начальника департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления Президента России по внутренней политике Алмаз Файзуллин в своем выступлении на пленарном заседании XVII международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама» отметил, что фундамент нашего отечества — это наша общая история, культура, традиционные ценности, которые скрепляют все народы и религии, веками проживающие на российской земле.

«Как отметил глава государства, наше единение основано на традициях доброго, уважительного отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий, завещанных нам предками. Вместе с тем, этим уникальным культурным наследием мало просто гордиться, надо его беречь, укреплять и развивать. Центральное духовное управление мусульман России — старейшая централизованная религиозная организация нашей страны, которая в этом году отметила своё 238-летие. Её история -  уникальный пример того, как религиозная структура, созданная в 1788 году указом императрицы Екатерины II, и сегодня является авторитетным партнёром государства в деле сохранения межнационального и межрелигиозного мира, развития гуманитарной дипломатии. Особо отмечу конструктивный диалог муфтията с ведущими религиозными организациями страны, и прежде всего с Русской православной церковью, в повседневной практической работе на местах», - сказал Алмаз Файзуллин.

По его мнению, такая объединяющая всех позиция служит залогом стабильности, безопасности, устойчивости нашего отечества. С самого начала специальной военной операции мусульмане России выразили твёрдую поддержку курсу руководства нашего государства. Практическая работа Центрального духовного управления мусульман проявляется в духовном окормлении военнослужащих, принимающих участие в СВО, гуманитарных акциях помощи беженцам, всем пострадавшим в ходе конфликта. Муфтии, рискуя жизнью, неоднократно находятся в зоне боевых действий, общаются с бойцами, проводят богослужения, беседы, посещают госпитали.

«Центральное духовное управление мусульман России вносит свой большой вклад в просвещение верующей молодёжи, формирование антитеррористического мировоззрения. Это большая конкретная работа. Так, муфтият участвует в разработке школьного курса "Духовно-нравственная культура России", большое внимание уделяет развитию среднего и высшего религиозного образования, а также академическому сотрудничеству с научно-образовательными учреждениями стран СНГ и всего мира. Время движется стремительно, приносит новые вызовы и новые возможности. Такое сотрудничество особенно актуально в период стремительного проникновения искусственного интеллекта в систему образования, цифровые технологии меняют подходы к преподаванию, рискуя вызвать конфликт с традиционными методами передачи знаний, и потому очень важно, что называется, оседлать эти технологии, используя их как вспомогательный инструмент, не подрывая традиционного авторитета имамов и улемов», - подчеркнул Алмаз Файзуллин.
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 8
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru