На форуме в Уфе представитель МИД России дал оценку развитию ислама

За годы существования дискуссионная площадка Центрального духовного управления мусульман России стала ярким событием в общественной жизни нашей страны. В очередной раз столица Башкортостана собирает именитых гостей — авторитетных деятелей для обсуждения важных действительно актуальных вопросов, напрямую касающихся бытия как российской так и зарубежной уммы. Об этом на на пленарном заседании XVII международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама» заявил специальный представитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.

«Объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным текущий год единства народов России это не просто громкие слова. Наша страна является домом для людей разных национальностей, культур и религиозных традиций, здесь веками соседствуют христиане, мусульмане, буддисты, иудеи, последователи иных конфессий. Это многообразие сложилось исторически, естественным образом составляет часть нашего общего пути, во многом предопределяет наш образ жизни, нашу судьбу, оно проявляется в архитектуре, литературе, языке, культуре межличностного общения, праздниках и особенно в трудностях, которые совместными усилиями преодолевал наш народ на протяжении веков. Думается, что мы вполне закономерно могли бы каждый год отмечать единство народов нашей страны.

Для миллионов наших сограждан ислам это не только религиозная традиция, но и нравственная опора неотъемлемая часть национальной идентичности. Отечественный ислам разнообразен, поскольку включает в себя десятки народов и национальностей, проживающих в различных регионах нашей страны. Но всех объединяет стремление быть частью России, отстаивать её интересы. Особенно рельефно сегодня это проявляется в контексте специальной военной операции, столь отчётливо перекликающейся с иной трагедией не только русского, украинского, но и многих других народов - Великой Отечественной войной и общими усилиями в борьбе против нацизма. При этом нельзя забывать о великом вкладе исламских учёных, учителей, врачей, деятелей культуры, предпринимателей, чьи труды формируют облик нашей цивилизации. Огромна роль религиозных образовательных учреждений, её невозможно переоценить и отрадно, что Центральное духовное управление мусульман и лично уважаемый Талгат хазрат уделяют этому вопросу особое внимание. Свидетельством тому является авторитет Российского исламского университета, а также деятельность созданной в 2021 году Евразийской ассоциации содействия исламскому образованию, направленной на расширение международного сотрудничества в этой сфере. В российском внешнеполитическом ведомстве ценят эти усилия и готовы дальше оказывать всестороннее содействие», - отметил спецпредставитель МИД России.