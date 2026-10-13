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12:46 (UTC+5), 13 Октября 2026

В башкирском издательстве «Китап» вышла книга «О чем звенят подвески»

Приобрести издание можно на полках магазина «Китап» в Уфе.

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агентство печати и СМИ РБ официальный канал в МАХ
Фото: агентство печати и СМИ РБ | официальный канал в МАХ
Альфия Аглиуллина

В башкирском издательстве «Китап» имени Зайнаб Биишевой тиражом в 1500 экземпляров вышла в свет новая книга «О чем звенят подвески».

Автор книги — кандидат технических наук, начальник отдела сохранения культурного наследия БХП «Агидель» Айгуль Камалеева. Издание представляет собой исследования о традиционных головных и нагрудных украшениях башкир, а также раскрывает историю их развития с эпохи палеолита до наших дней.
 
Читатели книги страница за страницей смогут разобраться в художественном образе и семантическом значении украшений, связанных с мифологией и эпосом «Урал-батыр».
 
Особая ценность книги — методики изготовления, включая выкройки, фотографии и описания декоративных элементов. На снимках представлены уникальные образцы, найденные автором в экспедициях.
 
Кроме того, отдельно исследователь рассказала о современных мастерах, работающих над восстановлением традиций башкирского ювелирного искусства.

Ранее в Уфе вышли книги об истории взаимоотношений башкир и белорусов.

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