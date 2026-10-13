В башкирском издательстве «Китап» вышла книга «О чем звенят подвески»

В башкирском издательстве «Китап» имени Зайнаб Биишевой тиражом в 1500 экземпляров вышла в свет новая книга «О чем звенят подвески».

Автор книги — кандидат технических наук, начальник отдела сохранения культурного наследия БХП «Агидель» Айгуль Камалеева. Издание представляет собой исследования о традиционных головных и нагрудных украшениях башкир, а также раскрывает историю их развития с эпохи палеолита до наших дней.



Читатели книги страница за страницей смогут разобраться в художественном образе и семантическом значении украшений, связанных с мифологией и эпосом «Урал-батыр».



Особая ценность книги — методики изготовления, включая выкройки, фотографии и описания декоративных элементов. На снимках представлены уникальные образцы, найденные автором в экспедициях.



Кроме того, отдельно исследователь рассказала о современных мастерах, работающих над восстановлением традиций башкирского ювелирного искусства.

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