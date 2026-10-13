В Башкирию вернулось бабье лето

В ближайшие дни в регионе будет теплая, суха погода, обещают синоптики Башгидрометцентра.

Так, сегодня, 13 октября, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Днем воздух прогреется до +17, +22°.

В среду, 14 октября, также без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9°, в горных районах до -1°, днем +18, +23°.

Ранее стал известен прогноз на предстоящую зиму по России.