В Башкирию вернулось бабье лето

В ближайшие дни в регионе будет теплая, суха погода, обещают синоптики Башгидрометцентра.
Так, сегодня, 13 октября, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Днем воздух прогреется до +17, +22°.
В среду, 14 октября, также без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9°, в горных районах до -1°, днем +18, +23°.
Ранее стал известен прогноз на предстоящую зиму по России.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.