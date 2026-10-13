В Башкирии загорелась сухая трава

За минувшие сутки в Башкирии произошел один природный пожар. Сухая трава загорелась в Федоровском районе, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Всего с начала 2026 года возникло 34 очага лесных пожаров на общей площади более 288 гектаров и 333 загорания сухой растительности на общей площади более 2528 гектаров.

Ранее спасатели предупреждали жителей Башкирии о чрезвычайной пожароопасности. Из-за сухой солнечной погоды увеличился риск природных пожаров.