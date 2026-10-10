В Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности

В Башкирии стоит сухая солнечная погода, в связи с чем увеличивается риск природных пожаров.
Всего с начала года в Башкортостане произошло 34 лесных пожара на площади более 288 гектаров. Ещё 325 раз горела сухая растительность — огнем затронуло более 2520 гектаров. В большинстве случаев причиной возгорания стало безответственное отношение людей.
Даже маленький источник огня способен за считанные минуты перерасти в большой пожар, отметил и. о. премьер-министра правительства РБ Александр Шельдяев. Пламя быстро перекидывается на деревья, траву, уничтожает всё на своём пути, в том числе — жилые массивы, дома и людей.
«Ситуацию с лесными пожарами мы держим под контролем. В республике есть успешный опыт мониторинга лесов с помощью видеокамер, и мы дальше будем совершенствовать эту систему. Но, конечно, беду легче предотвратить, — напомнил Шельдяев. — Убедительно прошу не разводить костры в лесу и на торфяниках, не бросать окурки и спички, не сжигать мусор и сухую траву. За собой оставлять порядок».
Ранее мы сообщали, что в Ишимбайском районе Башкирии загорелась сухая трава.
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