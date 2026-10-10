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21:05 (UTC+5), 10 Октября 2026

В Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Согласно прогнозу в республике сохраняется чрезвычайная пожароопасность, туман с видимостью 500 м и менее на отдельных участках дорог ночью и утром.

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Автор ИА Башинформ
Фото: Автор | ИА Башинформ
Рустем Сагитов

В Башкирии стоит сухая солнечная погода, в связи с чем увеличивается риск природных пожаров.

Всего с начала года в Башкортостане произошло 34 лесных пожара на площади более 288 гектаров. Ещё 325 раз горела сухая растительность — огнем затронуло более 2520 гектаров. В большинстве случаев причиной возгорания стало безответственное отношение людей.
 
Даже маленький источник огня способен за считанные минуты перерасти в большой пожар, отметил и. о. премьер-министра правительства РБ Александр Шельдяев. Пламя быстро перекидывается на деревья, траву, уничтожает всё на своём пути, в том числе — жилые массивы, дома и людей. 
 
«Ситуацию с лесными пожарами мы держим под контролем. В республике есть успешный опыт мониторинга лесов с помощью видеокамер, и мы дальше будем совершенствовать эту систему. Но, конечно, беду легче предотвратить, — напомнил Шельдяев. — Убедительно прошу не разводить костры в лесу и на торфяниках, не бросать окурки и спички, не сжигать мусор и сухую траву. За собой оставлять порядок».

Ранее мы сообщали, что в Ишимбайском районе Башкирии загорелась сухая трава.

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