На популярном туристическом маршруте в Башкирии нашли следы медведя

Инспекторы природного парка «Зилим» во время планового обхода территории обнаружили следы медведя. Отчетливый отпечаток лапы взрослый медведь оставил недалеко от деревни Таш-Асты, сообщили в парке.

«Просим местных жителей и туристов быть внимательными, осторожными и соблюдать правила безопасности при нахождении в лесной зоне», - говорится в сообщении.

Напомним, в природном парке «Зилим» расположены популярные среди туристов скалы Мамбет и Кузгенак, а также Киндерлинская пещера.

Ранее «Башинформ» публиковал разъяснения эксперта, почему в Башкирии медведи массово выходят к людям.