На популярном туристическом маршруте в Башкирии нашли следы медведя

Инспекторы природного парка «Зилим» во время планового обхода территории обнаружили следы медведя. Отчетливый отпечаток лапы взрослый медведь оставил недалеко от деревни Таш-Асты, сообщили в парке.
«Просим местных жителей и туристов быть внимательными, осторожными и соблюдать правила безопасности при нахождении в лесной зоне», - говорится в сообщении.
Напомним, в природном парке «Зилим» расположены популярные среди туристов скалы Мамбет и Кузгенак, а также Киндерлинская пещера.
Ранее «Башинформ» публиковал разъяснения эксперта, почему в Башкирии медведи массово выходят к людям.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.