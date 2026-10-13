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13:04 (UTC+5), 13 Октября 2026

Глава Башкирии наградил Умарпашу Ханалиева орденом генерала Шаймуратова

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стоп кадр видео оперативное совещание в правительстве РБ
Фото: стоп кадр видео | оперативное совещание в правительстве РБ
Гульфия Акулова

Сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкортостана вручил государственную награду Герою России, генерал-майору Умарпаше Ханалиеву.

Орден генерала Шаймуратова ему присвоен за высокий профессионализм и самоотверженность. Радий Хабиров особо отметил вклад своего советника в выстраивание боевого взаимодействия при формировании именных подразделений республики, которые отправляются в зону специальной военной операции.

«Нам в этом очень помогал наш советник, наш соратник, многоуважаемый Умарпаша Юсупович Ханалиев, — подчеркнул Радий Хабиров. — Я хотел от имени всей республики вас поблагодарить, потому что это дорогого стоит, когда в непростые времена рядом такие люди».

Принимая награду, Умарпаша Ханалиев выразил глубокую признательность и подчеркнул, что Россия сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, объединилась перед лицом критической угрозы: народы разных национальностей и конфессий стали равны в интересах безопасности страны.

«Такого подарка у меня в жизни не было, - признался Умарпаша Ханалиев, отметивший на днях 75-летний юбилей.  -  С огромной признательностью и благодарностью готов служить Башкирии и в интересах России».
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