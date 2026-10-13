Башкирия вошла в топ-10 регионов по числу выигрышных лотерейных билетов

«Национальная лотерея» проанализировала статистику по выигрышным билетам бренда, приобретённым в почтовых отделениях. Башкирия вошла в топ-10 регионов-лидеров по количеству выигрышных билетов, констатировали в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
С 9 октября прошлого года по 30 сентября 2026 года в почтовых отделениях Башкирии куплено более 360 тысяч выигрышных билетов «Национальной Лотереи» - 10-е место в рейтинге. Возглавила рейтинг регионов по количеству выигрышных билетов Москва - более 1 млн билетов. Далее следуют Ленинградская область, Московская область, Краснодарский край, Свердловская, Самарская, Ростовская области, Красноярский край, Татарстан и Башкортостан.
Всего за это время в почтовых отделениях по всей стране выиграли 16 млн билетов «Национальной Лотереи» на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей. Рекордный выигрыш составил 58 млн рублей – именно столько принёс билет новогоднего тиража лотереи «Мечталлион», купленный на почте в Томской области.
Ранее Башинформ сообщил о том, что с января по август 2026 года жители Башкирии выиграли свыше 113 млн рублей в «Национальной лотерее».
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