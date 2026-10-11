В Башкирии ушла из жизни волонтер «Первой юрты» Гульназ Фаттахова

Скоропостижно скончалась волонтер девятого состава регионального проекта «Первая юрта» Гульназ Фаттахова (Гибаева). Об этом сообщают ее коллеги.

В марте 2025 года Гульназ стала частью проекта и отправилась в госпиталь в Луганске, чтобы выхаживать раненых бойцов.

«Гульназ была настоящим солнцем – жизнерадостная, задорная, всегда излучающая позитив. Ее энергия заряжала всех вокруг, а добрая улыбка и отзывчивое сердце не знали границ. Ее уход – это невосполнимая потеря для всех, кто знал и любил ее», - говорится в сообщении.

Ранее «Башинформ» писал о том, что после продолжительной борьбы с онкологией ушла из жизни экс-капитан хоккейной команды «Агидель» Юлия Карпова.