Сегодня в Башкирии продолжат работу сельхозярмарки

Как сообщал ранее минторг региона, c 8 до 12 октября включительно в 62 городах и районах Башкирии состоятся сельскохозяйственные ярмарки. За эти несколько дней будет организовано в общей сложности 82 ярмарочных площадки. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Так, например, в Уфе ярмарочная торговля организована на семи площадках, сообщал ранее Башинформ.