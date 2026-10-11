Радий Хабиров рассказал о развитии Башкирии в интервью «Башинформу»

«Башкортостан движется вперёд. И, самое главное, в такое время достаточно уверенно идёт вперёд, что подтверждается цифрами развития. Как всегда говорю, очень важно, что достаточно в хорошем тонусе экономика, хотя, безусловно, есть определённые тревожные обстоятельства, над которыми мы работаем. Экономика работает, у нас за 9 месяцев индекс промышленного производства вырос почти на 7%. Это очень большой результат.

Завершили уборочную. Для нас 3,2–3,3 млн тонн — это уже как решённый вопрос. Хотя и ориентируем наших аграриев всё-таки на 4 млн тонн зерновых. Хотя, если сложить зерновые и масличные культуры, мы уже перевалили за 4,5 млн тонн. Свёклу мы доберём. Все заводы уже начали переработку сахарной свёклы. Хороший урожай подсолнечника, прямо хороший. Поэтому всё это работает.

Важно, что мы не останавливаем наши инфраструктурные проекты. Сейчас достаточно интенсивно ведётся работа, подготовка к началу работ на Южном обходе. Это большой проект. Мы практически сегодня, в эти дни, официально, если не ошибаюсь, открыли всю улицу Пугачёва. Практически вся она работает.

Весь пусковой комплекс Южных ворот мы сделали. Вчера парк запустили. Очень важно, что мы видим: этот чудесный праздник объединил всех людей под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы». Живём, работаем, созидаем. Детей мало рождается. Я думаю, мы пройдём эту демографическую яму и будем дальше расти», — сказал Радий Хабиров.

Корреспондент «Башинформа» поинтересовался тем, как рождаются у Радия Хабирова идеи — шаймуратовские классы, транспортная карта «АЛҒА», «Башкирские дворики», фонящие дороги и другие.

«Должность руководителя, на мой взгляд, должна быть интеллектуальной. Поверьте, иногда у меня достаточно много всевозможных забот: совещания, поездки. Я прошу своих коллег, которые организовывают мой день, дать мне время просто посидеть, побыть одному, посмотреть аналитику. Посмотреть, какой есть опыт в других муниципалитетах и республиках, субъектах, странах. И вот так рождаются идеи. Кроме того, мы достаточно часто практикуем мозговые штурмы, советуемся друг с другом. Надо всё время глаза открытыми миру держать и учиться, учиться, учиться», — отметил Радий Хабиров.