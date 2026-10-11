Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил о массовых проверках

Сегодня в Башкирии в утренние часы проходят массовые проверки водителей, сообщил начальник госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Автомобили останавливают на 1501 километре автодороги М-5 «Урал», на 135 километре автодороги Уфа-Оренбург, на 6-м, 101-м, 218-м километрах автодороги Р-240 и на 103 километре автодороги Уфа-Янаул.

Мероприятия проводятся экипажами отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

«Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей. Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики», — сказал Владимир Севастьянов.

Ранее в селе Бураево сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель.