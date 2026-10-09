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15:07 (UTC+5), 09 Октября 2026

Житель Башкирии снова сел за руль пьяным

В селе Бураево сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль «Ауди» без номеров. За рулём оказался 23-летний местный житель.

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Владимир Севастьянов ГАИ РБ
Фото: Владимир Севастьянов | ГАИ РБ
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

По данным пресс-службы ГАИ РБ, при проверке выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения (0,582 мг/л). Кроме того, у него нет водительского удостоверения. А меньше года назад он уже был наказан за аналогичное нарушение.

Автомобиль задержали и поместили на спецстоянку. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «управление транспортом в нетрезвом виде лицом, ранее подвергнутым административному наказанию».

Видео: Владимир Севастьянов | ГАИ РБ
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