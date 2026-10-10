В Уфе потомки Мидхата Шакирова посетили связанные с ним места

Элина Рафхатовна хотела не только принять участие в памятных событиях, но и за короткое время показать сыну места, связанные с историей Башкортостана и её семьи. Потомки одного из лидеров республики побывали на мусульманском кладбище, в Национальном архиве Республики Башкортостан, посетили гимназию № 3. Они также пришли на торжественный концерт в ГКЗ «Башкортостан», где была представлена выставка Национального музея Республики Башкортостан «Мидхат Шакиров и его время» и на открытие памятника в сквере имени Шакирова.

Особенным для Элины Рафхатовны стало посещение Национального музея Республики Башкортостан, рассказали в пресс-службе учреждения. В здании, где сегодня размещается музей, прежде находился Башкирский обком КПСС, который Мидхат Шакиров возглавлял с 1969 до 1987 года. Здесь работал её дедушка, а в одном из нынешних выставочных залов находился его кабинет. В бывшем кабинете Мидхата Закировича внучка дала интервью телевидению.

Директор Национального музея Республики Башкортостан Рустам Исхаков тепло встретил Элину Рафхатовну и Дениса Андреевича. Он выразил радость по поводу визита потомков Мидхата Закировича и отметил, что дедушка гостьи когда-то работал в этих стенах, ходил по тем же музейным коридорам.

Элина Рафхатовна вспоминает деда не только как государственного деятеля, но и как близкого, внимательного человека. На работу он ходил пешком. По дороге часто останавливался, чтобы поздороваться с земляками, спросить, как у них дела и как живут их семьи. Даже будучи очень занятым, дома он находил время поинтересоваться учёбой внучки.

«Он был очень занятым человеком, настоящим трудоголиком, много работал. Но при этом всегда спрашивал, как у меня дела, как учёба», — рассказала Элина Рафхатовна.

С особой теплотой она говорит о семейных днях, проведённых у бабушки и дедушки: о даче, совместных походах за грибами и прогулках. Мидхат Закирович любил спорт и придерживался распорядка: по утрам делал зарядку, зимой катался на лыжах и брал родных с собой на прогулки.

Говоря о качествах, которые помогли деду добиться многого, Элина Рафхатовна связывает их прежде всего с семьёй и воспитанием. Отец Мидхата Закировича — Закир Шакирович был известным башкирским учёным и музейным деятелем, сам много работал.

«Я думаю, многое идёт из семьи и воспитания. Самые важные навыки он получил от отца, а в процессе жизни многого достиг сам. Он был человеком высокой дисциплины и большой силы воли. Думаю, именно эти качества помогли ему добиться того, чего он добился», — поделилась внучка.

Поездка в Уфу стала для Элины Рафхатовны и её сына возможностью увидеть места, где личная история семьи переплетается с историей республики. Памятник деду, музейный кабинет, архив и семейные воспоминания — всё это помогло Денису Андреевичу ближе познакомиться с наследием Мидхата Шакирова и историей Башкортостана.

Ранее мы сообщали, что в Уфе открыли памятник Мидхату Шакирову.