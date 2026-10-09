В Уфе взвыли сирены

Жителей башкирской столицы встревожили звуки воющих сирен. Однако повода для паники нет. Ранее МЧС предупреждал о том, что в Башкирии, как и по всей стране, с 10.00 до 11.00 по местному времени проверят системы оповещения. Для этого включили электросирены и громкоговорители, а эфиры общедоступных телеканалов и радиостанций заменили информационными сообщениями.

Такие комплексные проверки в регионах проводят дважды в год — в марте и октябре — для оценки работоспособности системы оповещения и готовности экстренных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации.