В Уфе взвыли сирены

Жителей башкирской столицы встревожили звуки воющих сирен. Однако повода для паники нет. Ранее МЧС предупреждал о том, что в Башкирии, как и по всей стране, с 10.00 до 11.00 по местному времени проверят системы оповещения. Для этого включили электросирены и громкоговорители, а эфиры общедоступных телеканалов и радиостанций заменили информационными сообщениями.
Такие комплексные проверки в регионах проводят дважды в год — в марте и октябре — для оценки работоспособности системы оповещения и готовности экстренных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации.
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