9 октября в Башкирии прозвучат сирены

Как пояснили в главном управлении МЧС по Башкирии, в этот день включат электросирены и громкоговорители, эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменят информационными сообщениями.
«Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие, включить любой общедоступный теле- или радиоканал и прослушать сообщение. Также информация будет доступна в мобильном приложении „МЧС России“, — говорится в сообщении спасателей. — Система оповещения предназначена для своевременного доведения до населения сигнала об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Такие комплексные проверки в регионах проводят дважды в год — в марте и октябре — для оценки работоспособности системы оповещения и готовности экстренных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации.
Как ранее сообщал Башинформ, согласно обновленному графику, утвержденному председателем правительства РФ, 9 октября с 10.00 до 11.00 по местному времени по всей стране, в том числе в Башкирии, будут запущены электросирены и громкоговорители.
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