В Уфе покажут преображение парка имени Ленина

Зрители смогут узнать, почему решили реконструировать именно парк имени Ленина и как он изменился, подробности о светомузыкальных фонтанах и восстановленной входной арке, как в парке гармонично соединили мемориальную зону и места для досуга.

Также в эфире расскажут о детских площадках, спортивных зонах и амфитеатре — пространствах для отдыха всей семьи, об участии Сбербанка России в реконструкции парка.

«Это не просто парк — это место, где история встречается с современностью, — говорят создатели программы. — Здесь бережно сохранены объекты культурного наследия: братское захоронение времён Гражданской войны, могила драматурга Мажита Гафури, памятники выдающимся деятелям культуры. На входе гостей встречает мемориальный камень — он установлен в честь принятия Декларации о государственном суверенитете Башкортостана».



Эфир на телеканале БСТ — в 14.00, на телеканале «Вся Уфа» — в 19.15.