В Салавате прошёл хоровод народов ко Дню Республики Башкортостан

В Башкирии начались праздничные мероприятия ко Дню Республики Башкортостан. В городе Салавате прошла необычная акция. На площади Ленина студенты и молодёжь Салавата встали в большой хоровод народов.

Организатором выступила городская гимназия №2. Цель акции — сплотить учебные учреждения и продемонстрировать единство народов, что особенно актуально в объявленный в стране Год единства народов России. Мероприятие собрало участников, которые вместе исполнили хоровод, символизирующий дружбу и сплочённость.

«Один круг, объединивший разные культуры и традиции, символизировал единство и дружбу всех, кто живёт в нашей республике. Разные национальности, разные обычаи — но одна общая земля, один город, одна республика», – отметили в администрации.

Ранее мы писали, как Башкирия отметит День республики.