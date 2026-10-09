В Кушнаренковском районе Башкирии открылся обновленный сквер Победы

Благоустройство сквера Победы стало возможным благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».
«Затраты на благоустройство территории составили 3,6 млн рублей, из них почти 2,5 млн рублей — средства федерального бюджета, — уточнили в пресс-службе минсельхоза Башкирии. — Всего по госпрограмме в 2026 году реализуется 33 проекта в 17 районах. Муниципалитетам выделено 80,6 млн рублей, из которых 79 млн рублей средства из федерального бюджета».
Кушнаренковский район является активным участником различных направлений госпрограммы. Так, с 2020 по 2026 год в этот муниципалитет на благоустройство территорий направлено 8 млн рублей господдержки. С их помощью установили 56 контейнерных площадок, восстановили сквер, обустроили детскую и игровую площадки в Кушнаренково.
Кроме того, благодаря госпрограмме, с 2020 по 2026 год 9 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили субсидии на 20,1 млн рублей, подытожили в министерстве сельского хозяйства РБ.
Ранее в Шаране и Бакалах завершили работы по благоустройству благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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