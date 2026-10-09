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12:35 (UTC+5), 09 Октября 2026

В Кушнаренковском районе Башкирии открылся обновленный сквер Победы

В селе Старокурмашево Кушнаренковского района состоялось торжественное открытие сквера Победы, сообщили в министерстве сельского хозяйства Башкирии.

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Зиля Ильясова Минсельхоз Башкирии, канал в Макс
Фото: Зиля Ильясова | Минсельхоз Башкирии, канал в Макс
Галина Бахшиева

Благоустройство сквера Победы стало возможным благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

«Затраты на благоустройство территории составили 3,6 млн рублей, из них почти 2,5 млн рублей — средства федерального бюджета, — уточнили в пресс-службе минсельхоза Башкирии. — Всего по госпрограмме в 2026 году реализуется 33 проекта в 17 районах. Муниципалитетам выделено 80,6 млн рублей, из которых 79 млн рублей средства из федерального бюджета».

Кушнаренковский район является активным участником различных направлений госпрограммы. Так, с 2020 по 2026 год в этот муниципалитет на благоустройство территорий направлено 8 млн рублей господдержки. С их помощью установили 56 контейнерных площадок, восстановили сквер, обустроили детскую и игровую площадки в Кушнаренково.

Кроме того, благодаря госпрограмме, с 2020 по 2026 год 9 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили субсидии на 20,1 млн рублей, подытожили в министерстве сельского хозяйства РБ.

Ранее в Шаране и Бакалах завершили работы по благоустройству благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 

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