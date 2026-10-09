В Башкирии спасатели вытащили из колодца собаку

По данным пресс-службы ведомства, собака упала в колодец глубиной 2,5 метра и не могла выбраться самостоятельно. С помощью специального средства для отлова животных спасатели достали пса из колодца и отпустили.
Отмечается, что животное не пострадало.
Ранее в Уфе спасенный в парке ворон вернулся к любящим хозяевам.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.