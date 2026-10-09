В Башкирии спасатели вытащили из колодца собаку

По данным пресс-службы ведомства, собака упала в колодец глубиной 2,5 метра и не могла выбраться самостоятельно. С помощью специального средства для отлова животных спасатели достали пса из колодца и отпустили.

Отмечается, что животное не пострадало.

Ранее в Уфе спасенный в парке ворон вернулся к любящим хозяевам.