В Башкирии к отоплению подключили 97% жилых домов и соцобъектов

Об этом в интервью ЦУР Башкортостана рассказал первый замминистра ЖКХ РБ Юрий Палтусов.
«С начала отопительного сезона мы просим жителей подождать еще пару дней после подачи тепла, и тогда уже всё должно наладиться. В практике организация работы слесарей в две смены, потому что люди приходят домой вечером, и зачастую краны Маевского, с которых стравливается воздух, находятся на верхних этажах. Завоздушивание — не проблема, а следствие системы центрального отопления, которая сама по себе инертна. Воздух при подаче отопления в системе остаётся, поэтому необходимо пройти все воздушники, все краны Маевского, стравить воздух. После этого гидравлические режимы выходят в наладку, и у всех появляется тепло», — прокомментировал он.
По его данным, жалобы на завоздушенность или неработающие стояки в отдельных жилых комнатах идут точечно, а не массово. Вместе тем от социальных объектов таких обращений пока не поступало.
«Ещё не все объекты подключили, поэтому дорабатываем. В целом 2026 год не отличается от предыдущих — запустились примерно в те же сроки. В 2025 году в начале октября „растопили“ всю республику, и в этом году тоже идем по плану», — поделился Юрий Палтусов.
Как напомнил первый замминистра ЖКХ региона, за подачу тепла в дома отвечает ресурсоснабжающая организация, а все, что происходит внутри МКД — зона ответственности управляющей компании.
«За сброс воздуха, регулировку и так далее отвечают УК. И если у жителей возникают вопросы по отоплению квартир, им в первую очередь следует обращаться в управляющую организацию. Номера телефонов диспетчерских служб должны быть в подъездах, на квитанциях, в соцсетях, Госуслугах, в мессенджерах. Если же после жалоб нет никакой реакции, то нужно позвонить на горячую линию на сайте Госжилстройнадзора. Муниципалитеты и министерство ЖКХ держит на контроле все вопросы подготовки тепла», — подчеркнул Палтусов.
Подробнее о том, как организован процесс подачи тепла на одной из котельных в Уфе, рассказал директор РКК «Кузнецовский Затон» Альфред Хакимов.
«У нас котельная максимально автоматизирована, и люди только обходы делают. Оборудование современное, приобрели в 2018 году, когда построили котельную. Все отвечает современным стандартам. Отсюда отапливаются 36 многоквартирных домов в Кузнецовском затоне, а также новый Центр образования № 164 и детский садик. В школе мы пораньше отопление дали, деткам хорошо, проблем пока нет. Давление в котельной регулируется автоматически, все данные приходят в шкаф, а из него уже уходят в диспетчерскую. Диспетчеры работают круглосуточно, наблюдают за ситуацией через компьютеры и в случае непредвиденной ситуации сразу приезжают специалисты», — рассказал Хакимов.
Напомним, в Уфе дали тепло во все дома и соцобъекты.
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