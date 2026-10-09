В Башкирии из-за велогонки закроют участок дороги Чекмагуш – Дюртюли

В связи с проведением первенства Республики Башкортостан по велосипедному спорту 10 октября с 8 до 18 часов будет закрыто движение для всех видов транспорта на участке км 2+300 – км 9+000 в Чекмагушевском районе на дороге Чекмагуш – Дюртюли. Об этом предупреждает Управление дорожного хозяйства РБ.

Организаторы мероприятия и дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и просят планировать свой маршрут и время в пути заранее.