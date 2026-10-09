Транспортная полиция Уфы выдворит из страны 26 иностранцев

Сотрудники Уфимского линейного управления МВД России на транспорте совместно с коллегами из профильных ведомств проверяют документы у пассажиров и выявляют нарушителей миграционного законодательства. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства, за восемь дней операции, с 28 сентября по 5 октября, правоохранители составили 34 административных протокола. Нарушителей оштрафовали на общую сумму 66 тысяч рублей.
Самых серьезных мер — выдворения за пределы России — избежали не все. 26 иностранных граждан в ближайшее время принудительно покинут страну. Еще 191 человеку закрыли въезд в Российскую Федерацию. Кроме того, на станции Дёма полицейские задержали 50-летнего иностранца, у которого истек срок законного пребывания в России. Мужчину поместили в Центр временного содержания, сейчас решается вопрос о его выдворении.
Мероприятия в рамках операции «Нелегал-2026» продлятся до 10 октября.
Ранее Башинформ информировал о том, что в Уфе полицейские помогали жильцам эвакуироваться из горящего дома.
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