Росреестр Башкирии представил список старых зданий, подтвержденных на карте

Специалисты ведомства выявили 36 объектов недвижимости, построенных в регионе в период с XVII по XIX век включительно, и проверили их физическое наличие на Публичной кадастровой карте.

– По итогам анализа было выявлено, что большинство жилых строений XVIII – начала XIX века, сведения о которых хранятся в реестре, к настоящему времени физически утрачены. Деревянное и рубленое зодчество прошлых столетий не выдержало натиска времени. Иная судьба у объектов, имевших особое значение для экономики и духовной жизни региона: заводские комплексы, храмы и мечети сохранились и сегодня находятся под государственной охраной как объекты культурного наследия, – рассказал руководитель ведомства Петр Клец.

Наиболее ценную часть выявленных объектов составляет индустриальное наследие XVIII века. В ЕГРН и на Публичной кадастровой карте подтверждено наличие «Комплекса Белорецкого металлургического завода» (корпус доменного цеха, 1752 год) – объекта культурного наследия федерального значения. Сохранились и строения «Воскресенского медеплавильного завода» в Мелеузовском районе (1745 и 1774 годы), а также главный корпус «Преображенского медеплавильного завода» в Зилаирском районе (1750 год). От ряда объектов остались лишь стены, однако их кадастровый учет и охранный статус создают надежный правовой фундамент для будущей реставрации. Примечательно, что здание компрессорной на заводе «Синтез» в Салавате, построенное в 1761 году, продолжает использоваться по назначению и сегодня.

Отдельную группу составляют культовые сооружения, отражающие многоконфессиональный характер Башкортостана. На Публичной кадастровой карте четко визуализируются деревянная мечеть в селе Барсуанбашево Чишминского района (1774 год) – редчайший памятник традиционного зодчества, а также старинные храмы: отреставрированные Преображенская церковь в Зилаире (1748 год), Храм Казанской иконы Божией Матери в Верхнем Авзяне (1758 год), Приход Михаило-Архангельского храма в Архангельском (1803 год) и Свято-Никольский храм в Аскино (1805 год). Все они включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.

В столице республики сохранился целый комплекс зданий конца XVIII века (1784–1798 годы), расположенный на улице Достоевского, 39. Исторически это строения бывшего Тюремного замка, ныне – территория УФСИН. Картографические данные подтверждают наличие административных корпусов, складов и уникальной для того времени бани-прачечной. Памятник (Корпус Тюремного замка и стены) включены в реестр объектов культурного наследия и находятся под охраной государства.

Среди сохранившихся памятников гражданской архитектуры выделяется купеческий особняк с магазином в селе Байки Караидельского района (1800 год).

Как подчеркнули в региональном Росреестре, Публичная кадастровая карта сегодня – это не только инструмент для решения земельно-имущественных вопросов, но и настоящая «машина времени», позволяющая каждому жителю республики увидеть историческое наследие родного края.