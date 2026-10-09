Незрячий житель Башкирии придумал наконечники для тактильных тростей

Предприниматель с ограниченными возможностями здоровья для развития своего проекта получил господдержку по программе адресной соцпомощи (АСПК). Благодаря выделенным средствам Владислав Глухов купил токарные станки, лазерный гравер и другое необходимое оборудование.

Как поделились в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом, мастерская Глухова пополняется новой продукцией, причем Владислав самостоятельно организовал продажу на маркетплейсах и профильных площадках.

Несмотря на потерю зрения, бизнесмен не только развивает свое дело, но и путешествует и занимается спортом.

Ранее ветеран СВО из Башкирии получил грант на фермерское хозяйство.