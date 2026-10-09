На форуме «Технологии Добра» обсудят искусственный интеллект и фандрайзинг для НКО

Программа форума охватывает ключевые аспекты работы некоммерческого сектора. Участники обсудят будущее благотворительности, новые вызовы и роль технологий в социальных изменениях. Отдельное внимание будет уделено фандрайзингу — привлечению ресурсов и выстраиванию долгосрочного сотрудничества с бизнесом, а также коммуникациям и продвижению. Эксперты поделятся, как создавать сильные истории, привлекать сторонников и повышать узнаваемость организаций.
Важной частью мероприятия станут технологические сессии, посвященные искусственному интеллекту, автоматизации процессов и цифровым решениям для повседневных задач НКО. Кроме того, участников ждут практические мастер-классы по работе с документами, созданию страниц для сбора пожертвований и инструментам для коммуникации с донорами. В рамках форума также предусмотрены широкие возможности для нетворкинга и обмена опытом с представителями бизнеса и технологического сообщества.
Завершится мероприятие церемонией вручения Премии «Технологии Добра», которая отметит лучшие проекты и инициативы. Программа будет проходить в нескольких залах одновременно, поэтому участники смогут самостоятельно выбрать наиболее интересные темы и сформировать собственный маршрут.
Организаторами форума выступают Совкомбанк и Фонд «Сколково». Мероприятие пройдет 18 ноября 2026 года в Москве и в онлайн-формате. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
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