Глава Башкирии: Горжусь нашей республикой!

В России с каждым годом растёт популярность культурных форумов и фестивалей, проводимых в Башкортостане.

– В рамках Года единства народов России мы на высоком уровне провели Всероссийскую детскую фольклориаду. Думаю, более тысячи участников и гостей из всех уголков страны запомнят это событие на всю жизнь. За два года творческие коллективы наших театров завоевали сразу 9 «Золотых масок». Такого нет ни в одном регионе! На недавней встрече с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Львовичем Машковым я предложил провести церемонию вручения Российской национальной театральной премии в 2028 году в Уфе и заручился его поддержкой. Мы достойно отметили 235-летие Сергея Аксакова, вручили Всероссийскую литературную премию имени Аксакова народному артисту России Николаю Петровичу Бурляеву. Причем кратно увеличили ее размер. Выражаю сердечную благодарность бессменному руководителю фонда, настоящему подвижнику отечественной литературы и Аксаковского движения Михаилу Андреевичу Чванову, всем благотворителям, активистам фонда за благородный труд по сохранению нашей истории и культуры, – отметил Радий Хабиров на торжественном мероприятии в честь Дня республики.

Набирает обороты наша киноиндустрия. В этом году вышел фильм «Фарзана идёт на запад».

– Особо хочу отметить фильм «Танец героя», посвященный погибшему на СВО танцору Сибайской филармонии Ильнару Хатмуллину. Мы и дальше будем увековечивать память героев в литературе и искусстве, поддерживать тех, кто рассказывает об их подвигах. В этом году мы в пятый раз собрались на форум «Ватан көсө – сила Отечества», чтобы сказать спасибо всем, кто реальными поступками помогает землякам. В активе этого движения – 8 тысяч участников, 40 тысяч добрых дел, 2 млрд рублей, вложенных в развитие родных сёл и городов. В рамках проекта «Атайсал» реализовано 6 тыс. проектов по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, – отметил руководитель республики.

Глава региона сказал, что в республике высоко ценят усилия наших предшественников, их весомый вклад в развитие Башкортостана.

«Сегодня мы откроем в Уфе памятник видному государственному деятелю Мидхату Закировичу Шакирову. Также откроем после масштабной реконструкции парк имени Ленина. Здесь восстановлена историческая арка, обновлена вся территория, дорожки и фонтаны. Уверен, теперь он станет одним из любимых мест отдыха уфимцев и гостей столицы», – рассказал Радий Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что управленческая команда республики, правительство, Государственное Собрание, главы городов и районов проводят большую работу для того, чтобы сделать родной Башкортостан лучшим регионом для жизни.

«Желаю всем нам ещё большего единства, упорства, новых успехов и достижений! Горжусь нашей республикой! С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья вам, благополучия, успехов, мира и добра! Республика көнө менән, ҡәҙерле ватандаштар».

В завершение торжественного мероприятия для его участников был показан концерт мастеров искусств республики.