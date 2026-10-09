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16:44 (UTC+5), 09 Октября 2026

Глава Башкирии: Горжусь нашей республикой!

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

В России с каждым годом растёт популярность культурных форумов и фестивалей, проводимых в Башкортостане.   

– В рамках Года единства народов России мы на высоком уровне провели Всероссийскую детскую фольклориаду. Думаю, более тысячи участников и гостей из всех уголков страны запомнят это событие на всю жизнь. За два года творческие коллективы наших театров завоевали сразу 9 «Золотых масок». Такого нет ни в одном регионе! На недавней встрече с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Львовичем Машковым я предложил провести церемонию вручения Российской национальной театральной премии в 2028 году в Уфе и заручился его поддержкой. Мы достойно отметили 235-летие Сергея Аксакова, вручили Всероссийскую литературную премию имени Аксакова народному артисту России Николаю Петровичу Бурляеву. Причем кратно увеличили ее размер. Выражаю сердечную благодарность бессменному руководителю фонда, настоящему подвижнику отечественной литературы и Аксаковского движения Михаилу Андреевичу Чванову, всем благотворителям, активистам фонда за благородный труд по сохранению нашей истории и культуры, – отметил Радий Хабиров на торжественном мероприятии в честь Дня республики.

Набирает обороты наша киноиндустрия. В этом году вышел фильм «Фарзана идёт на запад».

– Особо хочу отметить фильм «Танец героя», посвященный погибшему на СВО танцору Сибайской филармонии Ильнару Хатмуллину. Мы и дальше будем увековечивать память героев в литературе и искусстве, поддерживать тех, кто рассказывает об их подвигах. В этом году мы в пятый раз собрались на форум «Ватан көсө – сила Отечества», чтобы сказать спасибо всем, кто реальными поступками помогает землякам. В активе этого движения – 8 тысяч участников, 40 тысяч добрых дел, 2 млрд рублей, вложенных в развитие родных сёл и городов. В рамках проекта «Атайсал» реализовано 6 тыс. проектов по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, – отметил руководитель республики.

Глава региона сказал, что в республике высоко ценят усилия наших предшественников, их весомый вклад в развитие Башкортостана.

«Сегодня мы откроем в Уфе памятник видному государственному деятелю Мидхату Закировичу Шакирову. Также откроем после масштабной реконструкции парк имени Ленина. Здесь восстановлена историческая арка, обновлена вся территория, дорожки и фонтаны. Уверен, теперь он станет одним из любимых мест отдыха уфимцев и гостей столицы», – рассказал Радий Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что управленческая команда республики, правительство, Государственное Собрание, главы городов и районов проводят большую работу для того, чтобы сделать родной Башкортостан лучшим регионом для жизни.

«Желаю всем нам ещё большего единства, упорства, новых успехов и достижений! Горжусь нашей республикой! С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья вам, благополучия, успехов, мира и добра! Республика көнө менән, ҡәҙерле ватандаштар».

В завершение торжественного мероприятия для его участников был показан концерт мастеров искусств республики.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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