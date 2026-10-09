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09:30 (UTC+5), 09 Октября 2026

Делегация из Беларуси изучила производство «Башспирта» в Стерлитамаке

АО «Башспирт» продолжает укреплять деловые и дружеские связи с Республикой Беларусь. 6 октября предприятие приняло делегацию города Барановичи, посетившую Стерлитамак в рамках развития побратимских отношений между городами.

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Григорий Мельников предоставлено пресс-службой АО «Башспирт»
Фото: Григорий Мельников | предоставлено пресс-службой АО «Башспирт»

Для белорусских гостей организовали экскурсию по производству, где они познакомились с особенностями технологических процессов и основными направлениями работы компании. Встречу провел управляющий Стерлитамакским филиалом АО «Башспирт» Евгений Говоров. В ходе общения стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия и обмена опытом. Подобные визиты открывают новые возможности для партнерства и способствуют укреплению связей между Башкортостаном и Беларусью, отметили в компании.

Григорий Мельников предоставлено пресс-службой АО «Башспирт»
Григорий Мельников предоставлено пресс-службой АО «Башспирт»
Григорий Мельников предоставлено пресс-службой АО «Башспирт»
Григорий Мельников предоставлено пресс-службой АО «Башспирт»
Григорий Мельников предоставлено пресс-службой АО «Башспирт»
Фото: Григорий Мельников | предоставлено пресс-службой АО «Башспирт»
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Визит гостей из Барановичей стал логичным продолжением активного диалога, начатого ранее в Минске. Накануне представители «Башспирта» сами нанесли рабочий визит в Республику Беларусь. Делегация башкирского предприятия, в которую вошли первый заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, министр торговли и услуг республики Константин Климин и заместитель генерального директора АО «Башспирт» по коммерции Артур Фахертдинов, посетила ОАО «Минск Кристалл».

Переговоры с генеральным директором белорусского холдинга Андреем Демидовцом позволили рассмотреть возможные направления совместной работы. Руководители филиалов «Башспирта» непосредственно на производстве познакомились с организацией процессов у коллег и обсудили подходы к решению повседневных производственных задач. Такое погружение в рабочий процесс позволило оценить, какие решения могут быть полезны на площадках в Башкортостане.

Программа визита в Минск получилась насыщенной: помимо знакомства с «Минск Кристаллом», команда «Башспирта» приняла участие в выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». На площадке форума делегация компании представила свою продукцию, поделились впечатлениями на дегустации и провели переговоры с представителями торговой сети «Санта Ритейл», насчитывающей около 300 магазинов в Беларуси. Стороны обсудили возможные направления сотрудничества и поставки продукции.

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