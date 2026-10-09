Башкирия подверглась самой массированной с начала СВО атаке – Хабиров

Радий Хабиров сегодня на торжественном мероприятии, посвященном Дню республики, отметил, что в то время, когда наши защитники мужественно сражаются на передовой, в регионе крепят надёжный тыл. На передовую и в новые регионы направлены 188 гуманитарных конвоев, расширили до 60 число мер поддержки участников СВО и членов их семей.

«Сердечное спасибо всем жителям республики за реальную помощь нашим воинам, заботу об их близких. В республике действует 71 волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова, объединяющий десятки тысяч активистов. Будем отмечать их труд вновь учреждённым почётным знаком «Волонтёр Башкортостана. СВО». Мы выражаем особые слова признательности нашим силовым структурам – сотрудникам Управления Федеральной службы безопасности, МВД, прокуратуры, МЧС. Всем, кто надёжно защищает нас от террористических угроз и атак, обеспечивает безопасность жителей и предприятий. Республика искренне благодарит вас за службу», – сказал Радий Хабиров.

Глава Башкортостана рассказал, что вчера республика подверглась самой массированной с начала СВО атаке беспилотных летательных аппаратов. Благодаря умелой работе бойцов отряда «БАРС», мобильных огневых групп Минобороны было сбито более 15 боевых дронов, подавлены все остальные.

«Хочу поприветствовать командира отряда "БАРС" Республики Башкортостан, подполковника Тимофея Викторовича Присяжнюка, который сегодня с нами, в этом зале. Его сын выполняет воинский долг в зоне специальной военной операции. Спасибо Вам, уважаемый Тимофей Викторович, всем бойцам отряда "БАРС" за надёжную защиту нашей республики от ударов вражеских беспилотников», – сказал Радий Хабиров.

О том, кто и почему в Башкирии идёт в БАРС, читайте в этой статье Башинформа.