В Зауфимье построят около 100 км инженерных сетей

В Зауфимье накануне Дня республики приступили к созданию крупнейшей инженерной инфраструктуры. Об этом сообщил глава минстроя РБ Артем Ковшов.
Для новой агломерации планируется проложить порядка 100 километров инженерных сетей. Также будет возведено 15 ключевых объектов коммунальной инфраструктуры, отметил Ковшов.
«Этот проект призван стать фундаментом для комплексного освоения зауфимского направления. Общий объем инвестиций в инженерную инфраструктуру района составляет 13,5 млрд рублей. Инженерная база строится на перспективу и обеспечит надежным ресурсом 1 млн 310 тысяч человек. Инфраструктура позволит ввести до 2042 года более 1,3 млн кв. метров нового жилья в районе Восточного выезда, Шакши, Нагаево, Елкибаево, Федоровки, Самохваловки и Карпово», — написал чиновник.
Строительно-монтажные работы начнутся в первом квартале 2027 года. Комплекс планируется сдать до 2030 года.
Ранее Радий Хабиров рассказал, какие проблемы решатся в Зауфимье.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.