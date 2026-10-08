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21:52 (UTC+5), 08 Октября 2026

В Зауфимье построят около 100 км инженерных сетей

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

В Зауфимье накануне Дня республики приступили к созданию крупнейшей инженерной инфраструктуры. Об этом сообщил глава минстроя РБ Артем Ковшов.

Для новой агломерации планируется проложить порядка 100 километров инженерных сетей. Также будет возведено 15 ключевых объектов коммунальной инфраструктуры, отметил Ковшов.

«Этот проект призван стать фундаментом для комплексного освоения зауфимского направления. Общий объем инвестиций в инженерную инфраструктуру района составляет 13,5 млрд рублей. Инженерная база строится на перспективу и обеспечит надежным ресурсом 1 млн 310 тысяч человек. Инфраструктура позволит ввести до 2042 года более 1,3 млн кв. метров нового жилья в районе Восточного выезда, Шакши, Нагаево, Елкибаево, Федоровки, Самохваловки и Карпово», — написал чиновник.

Строительно-монтажные работы начнутся в первом квартале 2027 года. Комплекс планируется сдать до 2030 года.

Ранее Радий Хабиров рассказал, какие проблемы решатся в Зауфимье.

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