В селе Башкирии восстановили пострадавший от пожара подъезд

Помочь с ремонтом подъезда попросили местные жители, которые оставили обращение в соцсетях. Комментарий зафиксировали информсистемы ЦУР Башкортостана, после чего специалисты передали запрос в администрацию Буздякского района.

Известно, что восстановлением занялась подрядная организация «Строймонтажсервис». В результате работы выполнили 5 октября.

Ранее в Уфе решили проблему с межпанельными швами после обращения через соцсети.