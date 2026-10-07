В Уфе решили проблему с межпанельными швами после обращения через соцсети

Комментарий горожанина о разрушающихся межпанельных швах в жилой 12-этажке по улице Максима Рыльского, 24/1 зафиксировала информсистема ЦУР Башкортостана «Инцидент-менеджмент».
Решением проблемы занялись власти Октябрьского района Уфы — для обработки и утепления швов подрядчик привлек промышленных альпинистов. Известно, что все работы выполнили к 6 октября 2026 года.
Ранее стало известно, жители каких городов Башкирии чаще жалуются на ЖКХ.
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