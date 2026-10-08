В Башкирии в заповеднике «Шайтантау» поймали квадроциклистов

Во время очередного рейда инспекторы государственного природного заказника «Шайтантау» зафиксировали нарушение. Группа людей на квадроциклах, прибывшая из соседнего Кувандыкского района Оренбургской области, передвигалась по охраняемой территории.
Как сообщили в дирекции «Шайтантау», в ходе беседы выяснилось, что нарушители прекрасно знают о статусе заказника, но сознательно игнорируют правила.
«Согласно пункту 2.2 Положения о заказнике „Шайтантау“, проезд на механических транспортных средствах вне дорог общего пользования строго запрещен, — пояснили в дирекции. — С гражданами была проведена профилактическая беседа, вынесено официальное устное предупреждение. В случае повторных нарушений меры будут более жесткими».
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