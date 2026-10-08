В Башкирии осудили водителя, сбившего насмерть женщину

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в ноябре 2025 года мужчина сел за руль своего автомобиля «Киа Соренто» в состоянии сильного алкогольного опьянения. В селе Верхние Татышлы он сбил женщину прямо на улице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Водитель испугался, бросил машину и скрылся с места аварии. Однако полиция нашла его довольно быстро. Мужчину задержали и отправили в следственный изолятор.
Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, его лишили водительских прав на 2,5 года.
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