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17:39 (UTC+5), 08 Октября 2026

В Башкирии назвали лучшие компании по социальной эффективности

В Уфе подвели итоги Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

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пресс-служба правительство Башкирии
Фото: пресс-служба | правительство Башкирии
Инсаф Хужабирганов

Как сообщил замминистра семьи, труда и соцзащиты населения республики Юрий Мельников, конкурс стимулирует работодателей развивать человеческий капитал: обучать сотрудников, создавать комфортные условия труда.

«В этом году конкурс оценивает организации по 16 номинациям, в том числе за создание рабочих мест, сокращение травматизма, развитие кадрового потенциала, формирование здорового образа жизни, социальное партнёрство, трудоустройство людей с инвалидностью, лучшие условия работникам с семейными обязанностями», – рассказал Мельников.

Как отметила председатель Федерации профсоюзов РБ Гузель Мирошниченко, экспертная комиссия рассмотрела 94 заявки от 62 организаций, год назад их было только 60 (от 28 компаний). Активность работодателей позволяет создать условия для масштабирования лучших практик, региональные лидеры выходят на федеральный этап.

Победители регионального этапа конкурса РОВСЭ включаются в Реестр социально ответственных работодателей РБ. В настоящее время в реестре состоят 90 организаций.

Ранее предприятиям АПК Башкирии возместили 35 млн рублей за подготовку кадров.

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