В «Башинформе» прошел строительный бизнес-интенсив «По существу»

В этот раз здесь прошел бизнес-интенсив «По существу». Предприниматели, руководители компаний и специалисты собрались, чтобы обсудить продажи недвижимости, маркетинг, цифровую репутацию и кадровые проблемы. Программа объединила практические доклады, обмен опытом и открытую дискуссию.

Экспертную программу открыла коммерческий директор ГК «Третий Трест» Мария Никонова выступлением о психологии покупателей недвижимости. Она рассказала, как за первые пять минут общения определить характер и потребности клиента, почему одну и ту же квартиру разным людям нужно презентовать совершенно по-разному и как профайлинг помогает находить аргументы, которые действительно работают.

Олеся Шаркова, директор IT-интегратора «Экспресс лаб», эксперт по автоматизации и ИИ, бизнес-аналитик, посвятила свое выступление цифровой репутации. Участники разобрали, из чего складывается цифровой образ компании и личный бренд, какие сигналы формируют доверие и как сделать профессиональную экспертизу заметной для потенциальных клиентов.