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16:27 (UTC+5), 08 Октября 2026

В «Башинформе» прошел строительный бизнес-интенсив «По существу»

Информационное агентство «Башинформ» объединило на своей площадке лидеров строительной отрасли. Конференц-зал агентства традиционно выступает центром отраслевых встреч, обеспечивая бизнес-сообществу республики пространство для предметного диалога и поиска рабочих решений.

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предоставлено ИА Башинформ
Фото: предоставлено | ИА Башинформ

В этот раз здесь прошел бизнес-интенсив «По существу». Предприниматели, руководители компаний и специалисты собрались, чтобы обсудить продажи недвижимости, маркетинг, цифровую репутацию и кадровые проблемы. Программа объединила практические доклады, обмен опытом и открытую дискуссию.

Экспертную программу открыла коммерческий директор ГК «Третий Трест» Мария Никонова выступлением о психологии покупателей недвижимости. Она рассказала, как за первые пять минут общения определить характер и потребности клиента, почему одну и ту же квартиру разным людям нужно презентовать совершенно по-разному и как профайлинг помогает находить аргументы, которые действительно работают.

Олеся Шаркова, директор IT-интегратора «Экспресс лаб», эксперт по автоматизации и ИИ, бизнес-аналитик, посвятила свое выступление цифровой репутации. Участники разобрали, из чего складывается цифровой образ компании и личный бренд, какие сигналы формируют доверие и как сделать профессиональную экспертизу заметной для потенциальных клиентов.

Олеся Шаркова, директор IT-интегратора «Экспресс лаб»
Роман Мусин (агентство Mintonov's Film Studio) предоставлено организаторами
Роман Мусин (агентство Mintonov's Film Studio) предоставлено организаторами
Роман Мусин (агентство Mintonov's Film Studio) предоставлено организаторами
предоставлено ИА Башинформ
Олеся Шаркова, директор IT-интегратора «Экспресс лаб»
Фото: Роман Мусин (агентство Mintonov's Film Studio) | предоставлено организаторами
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Руководитель международного маркетингового агентства Евгений Никонов предложил взглянуть на маркетинг и продажи без иллюзий. Какие инструменты сегодня действительно приводят клиентов, а какие лишь создают видимость активности? Во сколько обходится продажа квадратного метра и как оценивать эффективность маркетинговых вложений? Эти вопросы стали основой его выступления, посвященного современным подходам к продвижению и продажам.

Финальная панельная дискуссия о поиске и удержании кадров объединила вице-президента «Клуба строителей» РБ Алексея Максименко, адвоката Романа Петрова, руководителя компании «Кровельные Технологии» Алмаза Сайфуллина и главу студии дизайна и ремонта «Грани» Евгения Полюдова.

Роман Мусин (агентство Mintonov's Film Studio) предоставлено организаторами
Роман Мусин (агентство Mintonov's Film Studio) предоставлено организаторами
Роман Мусин (агентство Mintonov's Film Studio) предоставлено организаторами
Роман Мусин (агентство Mintonov's Film Studio) предоставлено организаторами
Роман Мусин (агентство Mintonov's Film Studio) предоставлено организаторами
Фото: Роман Мусин (агентство Mintonov's Film Studio) | предоставлено организаторами
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Разговор получился предметным. Где сегодня искать квалифицированных специалистов? Что делать, если зарплатные ожидания растут, а возможности бизнеса сокращаются? Как удерживать сильных сотрудников и мотивировать тех, кто уже работает в компании? Участники делились собственным опытом, обсуждали сложности найма, подготовки кадров и управления командами в непростых экономических условиях.

В целом интенсив прошел живо и динамично. Выступления не превращались в сухие лекции: спикеры приводили примеры из практики, обсуждали реальные ситуации и отвечали на вопросы аудитории. Общение продолжалось и в перерывах, где участники знакомились, обменивались контактами и обсуждали возможности сотрудничества.

Организаторами мероприятия выступили IT-интегратор «Экспресс лаб» и креативное агентство «БезНебес». Генеральным партнером выступило информационное агентство «Башинформ».

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