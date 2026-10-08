В «Башинформе» прошел строительный бизнес-интенсив «По существу»

В этот раз здесь прошел бизнес-интенсив «По существу». Предприниматели, руководители компаний и специалисты собрались, чтобы обсудить продажи недвижимости, маркетинг, цифровую репутацию и кадровые проблемы. Программа объединила практические доклады, обмен опытом и открытую дискуссию.
Экспертную программу открыла коммерческий директор ГК «Третий Трест» Мария Никонова выступлением о психологии покупателей недвижимости. Она рассказала, как за первые пять минут общения определить характер и потребности клиента, почему одну и ту же квартиру разным людям нужно презентовать совершенно по-разному и как профайлинг помогает находить аргументы, которые действительно работают.
Олеся Шаркова, директор IT-интегратора «Экспресс лаб», эксперт по автоматизации и ИИ, бизнес-аналитик, посвятила свое выступление цифровой репутации. Участники разобрали, из чего складывается цифровой образ компании и личный бренд, какие сигналы формируют доверие и как сделать профессиональную экспертизу заметной для потенциальных клиентов.
Руководитель международного маркетингового агентства Евгений Никонов предложил взглянуть на маркетинг и продажи без иллюзий. Какие инструменты сегодня действительно приводят клиентов, а какие лишь создают видимость активности? Во сколько обходится продажа квадратного метра и как оценивать эффективность маркетинговых вложений? Эти вопросы стали основой его выступления, посвященного современным подходам к продвижению и продажам.
Финальная панельная дискуссия о поиске и удержании кадров объединила вице-президента «Клуба строителей» РБ Алексея Максименко, адвоката Романа Петрова, руководителя компании «Кровельные Технологии» Алмаза Сайфуллина и главу студии дизайна и ремонта «Грани» Евгения Полюдова.
Разговор получился предметным. Где сегодня искать квалифицированных специалистов? Что делать, если зарплатные ожидания растут, а возможности бизнеса сокращаются? Как удерживать сильных сотрудников и мотивировать тех, кто уже работает в компании? Участники делились собственным опытом, обсуждали сложности найма, подготовки кадров и управления командами в непростых экономических условиях.
В целом интенсив прошел живо и динамично. Выступления не превращались в сухие лекции: спикеры приводили примеры из практики, обсуждали реальные ситуации и отвечали на вопросы аудитории. Общение продолжалось и в перерывах, где участники знакомились, обменивались контактами и обсуждали возможности сотрудничества.
Организаторами мероприятия выступили IT-интегратор «Экспресс лаб» и креативное агентство «БезНебес». Генеральным партнером выступило информационное агентство «Башинформ».
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