Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
12:18 (UTC+5), 08 Октября 2026

Спецвыпуск журнала «Русский турист» посвятили Башкирии

Добавить в предпочтительные источники Google
агентство по печати и СМИ РБ МАХ
Фото: агентство по печати и СМИ РБ | МАХ
Гульфия Акулова

Очередной выпуск печатного журнала о спортивном туризме и путешествиях «Русский турист» полностью посвятили Республике Башкортостан, сообщает агентство по печати и СМИ РБ.

100-страничный путеводитель рассказывает о самых интересных и красивых местах региона, национальных особенностях края. Издание адресовано тем, кто предпочитает активный отдых: походникам, спортсменам и любителям познавательного туризма. На страницах журнала собраны проверенные исторические и спортивные маршруты.

«Отдельный выпуск журнала о нашей республике — это важный шаг в развитии регионального туризма, — отметил руководитель агентства Максим Ульчев. — Башкортостан заслуженно привлекает всё больше путешественников. Мы любим наш край за живописные горные хребты, прозрачные реки и удивительное разнообразие ландшафтов, и этой любовью делимся на страницах издания».

«Русский турист» – это одно из старейших профильных изданий страны, освещающее все виды спортивного туризма, включая авто-, мото-, конный и парусный.

Как меняется туристическая карта Башкирии, читайте в материале «Башинформа».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru