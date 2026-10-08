Спецвыпуск журнала «Русский турист» посвятили Башкирии

Очередной выпуск печатного журнала о спортивном туризме и путешествиях «Русский турист» полностью посвятили Республике Башкортостан, сообщает агентство по печати и СМИ РБ.
100-страничный путеводитель рассказывает о самых интересных и красивых местах региона, национальных особенностях края. Издание адресовано тем, кто предпочитает активный отдых: походникам, спортсменам и любителям познавательного туризма. На страницах журнала собраны проверенные исторические и спортивные маршруты.
«Отдельный выпуск журнала о нашей республике — это важный шаг в развитии регионального туризма, — отметил руководитель агентства Максим Ульчев. — Башкортостан заслуженно привлекает всё больше путешественников. Мы любим наш край за живописные горные хребты, прозрачные реки и удивительное разнообразие ландшафтов, и этой любовью делимся на страницах издания».
«Русский турист» – это одно из старейших профильных изданий страны, освещающее все виды спортивного туризма, включая авто-, мото-, конный и парусный.
Как меняется туристическая карта Башкирии, читайте в материале «Башинформа».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.