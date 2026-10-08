Спецвыпуск журнала «Русский турист» посвятили Башкирии

Очередной выпуск печатного журнала о спортивном туризме и путешествиях «Русский турист» полностью посвятили Республике Башкортостан, сообщает агентство по печати и СМИ РБ.

100-страничный путеводитель рассказывает о самых интересных и красивых местах региона, национальных особенностях края. Издание адресовано тем, кто предпочитает активный отдых: походникам, спортсменам и любителям познавательного туризма. На страницах журнала собраны проверенные исторические и спортивные маршруты.

«Отдельный выпуск журнала о нашей республике — это важный шаг в развитии регионального туризма, — отметил руководитель агентства Максим Ульчев. — Башкортостан заслуженно привлекает всё больше путешественников. Мы любим наш край за живописные горные хребты, прозрачные реки и удивительное разнообразие ландшафтов, и этой любовью делимся на страницах издания».

«Русский турист» – это одно из старейших профильных изданий страны, освещающее все виды спортивного туризма, включая авто-, мото-, конный и парусный.

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