Почтовые отделения Башкирии изменят график работы в День республики

11 октября станет выходным днем для всех почтовых отделений в Башкирии, кроме тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов. Они продолжат работать в обычном режиме.

12 октября отделения будут работать по обычному графику.

В День Республики Башкортостан, 11 октября, почтальоны не будут разносить письма, газеты и журналы. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с отделением Социального фонда РФ по Башкирии, добавили в УФПС региона.

Как ранее сообщил Башинформ, в Уфе масштабно отметят День республики. В этом году запланировано более 150 мероприятий — от официальных церемоний до спортивных турниров и народных гуляний.