В Уфе масштабно отметят День республики

В пятницу, 9 октября, на Советской площади школьников торжественно посвятят в «шаймуратовцы». Затем праздничные мероприятия продолжатся открытием памятника первому секретарю Башкирского обкома КПСС Мидхату Шакирову, а также после реконструкции распахнет двери парк имени В.И. Ленина.
В субботу, 10 октября, на ипподроме «Акбузат» пройдут конные состязания на приз Главы Башкортостана. Кроме того, с 10 по 12 октября во Дворце борьбы сразятся участники мультитурнира «Кубок республик» (ожидается около 170 спортсменов из Башкирии и Узбекистана).
С 14 по 19 октября на канале для гребного слалома впервые пройдет первенство России по рафтингу среди юношей и девушек.
В День республики состоится возложение цветов к Монументу Дружбы, а у стелы «Уфа — город трудовой доблести» презентуют новые арт-объекты. С полудня праздник развернется на площадках во всех районах города: в саду Аксакова, парках «Демский», «Первомайский», «Волна», имени Якутова, «Кашкадан» и на площади Орджоникидзе. Гостей ждут выставки, мастер-классы и концерты.
Завершится день большим выступлением народного артиста Башкортостана и Татарстана Салавата Фатхетдинова на центральной площадке ТЦ «Мега». Вход свободный.
Напомним, в Уфе на открытии парка имени Ленина выступит группа IOWA.
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