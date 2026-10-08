Лесные питомники Башкирии ждет масштабная модернизация

Благодаря нацпроекту «Экологическое благополучие» планируется провести масштабную техническую модернизацию питомнических хозяйств Стерлитамакского и Янаульского лесхозов.
Для каждого из лесных питомников утвержден перечень спецтехники и агрегатов из 12 наименований. На закупку современного оборудования, включая тракторы, прицепы, плуги и культиваторы, выделено по 6,5 млн рублей. Новое оснащение охватит весь производственный цикл — от подготовки почвы до выкопки сеянцев, отметили в министерстве лесного хозяйства РБ.
«Лес начинается с сеянца, поэтому качество посадочного материала для нас в приоритете. Новая техника позволит автоматизировать трудоемкие процессы высева семян, ухода за всходами и бережной выкопки растений. Это не только повысит производительность труда лесоводов, но и улучшит качество выращиваемого материала для лесовосстановления в республике», — прокомментировал министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.
Подробнее о кардинальном преображении лесного хозяйства Башкирии читайте в интервью Башинформа с министром лесного хозяйства РБ Маратом Шарафутдиновым.
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