Лесные питомники Башкирии ждет масштабная модернизация

Благодаря нацпроекту «Экологическое благополучие» планируется провести масштабную техническую модернизацию питомнических хозяйств Стерлитамакского и Янаульского лесхозов.

Для каждого из лесных питомников утвержден перечень спецтехники и агрегатов из 12 наименований. На закупку современного оборудования, включая тракторы, прицепы, плуги и культиваторы, выделено по 6,5 млн рублей. Новое оснащение охватит весь производственный цикл — от подготовки почвы до выкопки сеянцев, отметили в министерстве лесного хозяйства РБ.

«Лес начинается с сеянца, поэтому качество посадочного материала для нас в приоритете. Новая техника позволит автоматизировать трудоемкие процессы высева семян, ухода за всходами и бережной выкопки растений. Это не только повысит производительность труда лесоводов, но и улучшит качество выращиваемого материала для лесовосстановления в республике», — прокомментировал министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.

Подробнее о кардинальном преображении лесного хозяйства Башкирии читайте в интервью Башинформа с министром лесного хозяйства РБ Маратом Шарафутдиновым.